Merkez sağdaki Sivil Demokratlar yüzde 11.17 ile ikinci sırada yer aldı. Tahminler, parlamentoda yüzde 5 barajını aşarak sekiz partinin koltuk hakkı kazanacağı yönünde...

Seçim merkezlerinin yüzde 77.65'inden alınan sonuçlara göre, ANO, yüzde 30.74 ile öne geçti.

Anketlere göre ANO’nun yüzde 27, Sosyal Demokrat Parti’nin (CSSD) yüzde 16, Çek ve Moravya Komünist Partisi’nin (KSCM) yüzde 12, Sivil Demokrat Parti’nin ise (ODS) yüzde 10 oy alması bekleniyordu.

Andrej Babiş

Çek Cumhuriyeti

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