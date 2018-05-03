İzmir'in Dikili ilçesinde, eski eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nun evine giderek çekiçle başına vurarak öldüren Yahya Cengiz Küçük'e "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Bergama'da hakim karşısına çıkan Küçük "Cinayeti tasarlamadım, konuşmak istedim ama bana hakaret etti. Bana tuzak kurdular. Öldürdüğüm için çok pişmanım, keşke olmasaydı. Bütün kadınlardan özür diliyorum" dedi. Kararın örnek olacağını belirten Işıkoğlu'nun ailesi, "Sanık tasarlayarak, canavarca hisle öldürmediğini iddia etti. Ama mahkeme inanmadı ve indirim vermedi. Bu karar inşallah kadın cinayetlerini durdurur" dedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet İnmez'in aktardığı bilgilere göre, Dikili ilçesinde 1 yıl önce eski eşi Işık İkizoğlu'nun çekiçle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yahya Cengiz Küçük, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Pınar Melli, sanığa "tasarlayarak, canavarca eziyet çektirerek, kasten öldürme suçundan" ceza verilmesini ve cezasında indirim yapılmamasını talep etti.
"KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Cinayetten sonra dördüncü kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük ise cinayeti tasarlayarak ve hunharca işlemediğini iddia ederek, "Ben oraya kızımı almaya gitmiştim ve eski eşimle konuşmak istedim. Kendisi bana küfür ve hakaret etti. Bana tuzak kurdular. Öldürdüğüm için çok pişmanım, keşke olmasaydı. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Ben cinayet işleyecek bir adam değildim" dedi. Küçük'ün avukatı Emin Uz da olayda tasarlayarak öldürme suçunun unsurlarının oluşmadığını, eylemi ağır haksız tahrik altında işlediğini savundu.
İNDİRİM UYGULANMADI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indiriminde de bulunmayan mahkeme heyeti, mahkeme masraflarının da sanık Yahya Cengiz Küçük'ten alınmasına hükmetti.
"ÖRNEK KARAR OLSUN"
Kararın ardından açıklama yapan Işık İkizoğlu'nun kardeşi Başak İkizoğlu "Bu kararda indirim olmaması bizi sevindirdi. Sanığın tasarlayarak, canavarca hisle öldürdüğü kesindi ve mahkeme bu yönde karar verdi. Bu karar inşallah kadın cinayetlerini durdurur" dedi.
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