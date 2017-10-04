Çekirdek 13.5 yılın zirvesine çıktı, ÜFE yüzde 16’dan aşağı gelmedi

Eylül ayında tüketici enflasyonu yükselişini sürdürerek aylık yüzde 0.65 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 11.20’ye tırmandı. Ağustos ayında enflasyon yüzde 10.68 düzeyindeydi. Eylül ayında tüketici enflasyonunu sürükleyen yüzde 1.58 artış ile ulaştırma kalemi oldu. Ulaştırmadaki artış döviz kuru ve petroldeki artıştan kaynaklandı. Ulaştırmanın 0.65’lik enflasyona etkisi 0.26 puan oldu. Özel okulların fiyatlarının yüzde 2.08 yükselmesi de enflasyonu 0.06 yukarı çekti. Konuttaki aylık yüzde 0.78’lik yükseliş de 0.11 puan katkı yaptı. Eylül ayında mevsim sonu olduğu için beklenen fiyat düşüşü ise gerçekleşmedi.

Giyim fiyatları yüzde 0.80 artınca enflasyonda beklenen düşüş de olmadı. Geçen yıl eylül ayında giyim enflasyonu yüzde 3.5 düşmüştü. TÜFE ise yüzde 0.18 artabilmişti. Ayrıca önümüzdeki aylarda özellikle giyimde yöntem değişikliğinin yanı sıra, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin sona ermesi ve iç talebin etkisiyle yıllık enflasyondaki yüksek seyrin sürmesi bekleniyor.

ÇEKİRDEK ENDİŞESİ

Tüketici enflasyonundan ziyade eylülde en büyük endişe, altın, petrol ve ani fiyat artışları arındırılarak oluşturulan çekirdek enflasyon göstergelerinin son 13.5 yılın zirvesine çıkması en büyük endişe kaynağı oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” eylülde yıllık olarak yüzde 10.12’den yüzde 10.89’a, “C” ise yüzde 10.16’dan yüzde 10.98’e yükseldi. Böylece B endeksi Ağustos 2008, C endeksi ise Şubat 2004’ten beri en yüksek seviyeye geldi.

ENFLASYON ANAOKULUNA GİRDİ

Eğitim enflasyonunu tırmandıran yüzde 3.96 artan ilköğretim fiyatları oldu. Ortaöğeretim yüzde 0,59 ve üniversite fiyatları ise yüzde 1.70 yükseldi. Özellikle yüzde 11.1 artan anaokulu ve yüzde 9.6 artan servis ücreti de tüketicilerin cebini yakan kalemler oldu.

0.65’İ NE GETİRDİ?

Gıda ve alkolsüz içecekler: -0.05

Giyim ve ayakkabı: 0.06

Konut: 0.11

Ulaştırma: 0.26

Eğitim: 0.06

Lokanta ve oteller: 0.08

YILLIK ÜFE’YE EN BÜYÜK KATKI ANA METAL SANAYİİNDEN

METAL YILDA YÜZDE 48 TIRMANDI

Üretici fiyatlarının artışı da dolar kuru ve petrol fiyatlarının artışı ile yakından ilişkili. Özellikle ana metal sanayii fiyatlarının yüzde 48.4 zıplaması ÜFE’deki yüzde 16.28’lik yıllık artışın 3.08’lik bölümünü oluşturdu. Yine ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yüzde 33.4’lük ve kimyasal ürünlerdeki yüzde 21’lik tırmanışlar üretici enflasyonunun gelecek aylarda tüketici enflasyonuna yansıyacağının bir göstergesi olarak görülmeye başlandı.

GEÇİŞKENLİK SON AYLARDA YÜKSEK

Son aylarda yüksek ÜFE rakamları sonraki aylarda tüketici enflasyonuna büyük oranda yansıyor. Bu nedenle ÜFE’nin 0.24 puan artarak yüzde 16’nın üzerinde kalması gelecek aylarda geçişkenlik etkisi ile TÜFE’nin de yüksek seyrini koruyacağı şeklinde yorumlandı.

- İŞ YATIRIM EKONOMİSTİ MUAMMER KÖMÜRCÜO ĞLU: EKİM, KASIM ÇİFT HANE OLACAK 2018’DE TEK HANE GÖRÜLECEK

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, şunları kaydetti: ”Bugünkü (dünkü) veri beklentilerden iyi gelse de yıllık enflasyon yükselmeye devam ediyor. Daha da önemlisi çekirdek göstergeler de bu yükselişe eşlik ediyor. Enflasyon görünümü yakın dönemde Merkez Bankası’nı sıkı duruşunu korumaya itiyor. Bu bağlamda yılın kalanındaki 2 toplantıda Merkez Bankası’ndan gevşeme yönlü bir adım beklemiyoruz. Yıl sonu beklentimizi yüzde 9.4’te koruyoruz. Ancak ekim ve kasımda yıllık enflasyonun çift hanede kalacağını da belirtmek gerek. Baz etkisi ve kur geçişkenliğinin azalan etkisi nedeniyle yıllık enflasyon gelecek yıl itibarıyla tek haneye inecek.”

- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÜMİT ÖZLALE: TALEP DÜZELİRSE ÜRETİCİ MALİYET ARTIŞINI YANSITACAK

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Ümit Özlale ise “Üretim maliyetlerini yansıtan ÜFE enflasyonunun %16 bandında seyretmeye devam etmesi talep koşullarının daha da düzelmesi durumunda üreticinin kur kaynaklı bu maliyet artışlarını tüketici fiyatlarına yansıtacağı anlamını taşıyor. Üstelik kurlarda son haftalarda gördüğümüz yukarı doğru hareketlenme de hayra alamet değil. Türk Lirası’nın döviz kuru sepetine karşı yüzde 10’luk değer kaybının tek başına yıl sonu enflasyonunu 1.5 puanın üzerinde artırdığı bir ortamda kurda yukarı doğru bir ralli aralık ayı ile beraber baz etkisiyle aşağı inmesi beklenen enflasyon rakamlarını olumsuz etkileyebilir” şeklinde konuştu.