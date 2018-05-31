Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat & İstlife Yapı İş Ortaklığı tarafından toplam 1.1 milyar TL bedelle kazanılan Çekmeköy Arazisi İhalesi’nin imza töreni gerçekleşti. Arsa alanı 155.5 bin metrekare olan proje, karma konseptte geliştirilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Gelecek 5 yılda 13 milyar TL’lik bir yatırıma imza atacağız” dedi.