Çekmeköy'deki cinayete ilişkin davada hakim cetvelle cinayet aleti ölçtü

Çekmeköy'de karısını 6 yerinden bıçaklayarak öldüren ve 6 ay sonra yakalanan Kıyasettin Sandık'ın yargılandığı davada mahkeme, cinayet aletini inceledi. Duruşmaya adli emanette kayıt altında bulunan bıçağı getirten mahkeme başkanı, cetvelle ölçüm yaparak namlusunun 19, kabzasının da 13 santimetre boyunda olduğunu ise tutanaklara yazdırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Çekmeköy'de çocuklarıyla birlikte nakliyat işi yapan Kıyasettin Sandık (53), 2013 yılında işi bıraktı. Çocuklarından kazandığı parayla geçimini sağlayan Sandık, eşiyle de sorunlar yaşamaya başladı. İddaya göre, 5 çocuk annesi eşi Mavizer Sandık'a (44) sürekli şiddet uygulayan ve öldürmekle tehdit eden Kıyasettin Sandık, 30 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde eşini 6 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Apartmanın güvenlik kamerasından elinde bıçakla olay günü evden ayrıldığı tespit edilen Sandık, olaydan 6 ay sonra Şile'de bir villada yakalandı. Tutuklanan Kıyasettin Sandık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DURUŞMAYA GETİRİLEN BIÇAK İNCELENDİ

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kıyasettin Sandık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı olay günü sanık Sandık tarafından kullanılan bıçağı adli emanetten getirtti. Bıçağı inceleyen mahkeme başkanı cetvelle uzunluğunu da ölçtü. Bıçağın namlusunun 19 santimetre, kabzasının da 13 santimetre boyunda olduğunu ise tutanaklara yazdırdı. Daha sonra da cinayetin bu bıçakla mı işlediği sordu. Sanık, olayda kullandığı bıçağın mahkemece incelenen bıçak olduğunu söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın amcasının oğlu Efraim Bayyutmuş, bir gece sanık Sandık'ın kendisini arayıp evine gelmek istediğini söyleyerek, "Gece bize geldi. Üstü başı yırtılmış, üzeri kan içindeydi. Ne olduğunu sordum, 'Çocuklarım beni dövdü ve evden attı' dedi. Birkaç gün sonra evine götürdük" dedi. Duruşma başka tanıkların dinlenmesi amacıyla ertelendi.