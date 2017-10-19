Çekya: 1 - Türkiye: 1 U17 | MAÇ SONUCU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Svitavy şehrindeki Svitavsky Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli takım, ilk yarıyı 22. dakikada Atakan Gündüz'ün penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Çekya 49. dakikada Simon Gabriel'in attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Grubu 3. sırada tamamlayan Türkiye'nin, 13 grup arasından en iyi 4 üçüncüden biri olup olmayacağı, tüm eleme gruplarındaki maçlar tamamlandıktan sonra belli olacak. Milli takım en iyi üçüncüler arasında yer alırsa Elit Tur'a yükselecek.

İsrail grup birincisi, Çekya'da ikincisi olarak Avrupa Şampiyonası Elit Tur'a yükselme hakkı kazandı. Ermenistan ise grubu dördüncü tamamladı ve elendi.

çekya

Türkiy

U17 Milli Takımı