Çekyalı yetkililer, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in geçtiğimiz ay Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye iadesiyle ilgili tüm işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Çekya yetkililerinin, Ankara'nın talebine rağmen Türkiye'ye iade etmediği ve aksine serbest bırakma kararı almasının ardından bugün Devlet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müslim'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili tüm işlemler, Müslim'in Çekya topraklarında olmaması gerekçe gösterilerek durduruldu.

Türkiye'nin talebi üzerine 24 Şubat'ta Prag'da yakalandıktan üç gün sonra, Avrupa Birliği topraklarında kalması şartıyla serbest bırakılan Salih Müslim'in, bu kararla birlikte istediği yere gidebileceği de belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Müslim, kısa süren duruşma sonrasında serbest kalmıştı. Çekya'nın bu kararı Ankara ile iplerin gerilmesine neden olurken, bugün Çekya mahkemesi sözcüsü Stepanka Zenklova, "Savcılık, Müslim hakkındaki süreci sonlandırma kararı aldı. Bunun sebebi de bahsi geçen kişinin Çekya sınırları içerisinde olmaması ve iade sürecinin devam edemeyecek olması" ifadesini kullandı.

Müslim'in avukatı Miroslav Krutina'nın sözlerine de yer verildi. Krutina, "O özgür. Artık Avrupa Birliği ülkelerinde kalmasını gerektiren bir durum yok" dedi.

Ankara, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslim’in Türkiye'ye iade süreci bugün sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız, sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye'de mahkeme kararları var. Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı da var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Peşini hiçbir yerde bırakmayacağız. Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Gerekli yakalama kararı dahil, tüm aldığımız kararları aktararak resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız artık ona da rahat yok." açıklamasında bulunmuştu.

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