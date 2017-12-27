Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Bucaspor'da Teknik Direktör Mehmet Celal Bölgen, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'la oynamanın kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Bölgen, "Takım olarak yüzde 70-80'ini çok genç oyunculardan kurulu bir takımız. Galatasaray'la oynamanın verdiği baskıyı ilk yarıda yenemedi arkadaşlarımız. Basit hatalar yaptılar ve bu hatalar oyuna etki ediyor. İkinci yarıda biraz daha heyecanımızı yenip toparlanmaya çalıştık ve bu baskıyı yendik. Daha bir haddimizi bilerek oynadık. İlk yarıdaki pozisyon zenginliğini ikinci yarıda vermemeye çalıştık. Bu hatalarımızdan ders çıkarıp ana amacımız olan ligde bu hataları telafi edip hedeflediğimiz noktaya gelmeye çalışacağız. Bu genç arkadaşlarımıza tecrübeleriyle abi pozisyonundaki futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha iyi yerlere geleceğiz. Heyecanlarını tam olarak yenemese de futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum, Galatasaray'ı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Celal Bölgen

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