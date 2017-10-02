Celal Kılıçdaroğlu: Beni 'ev, araba, para vereceğiz' diyerek kandırdılar

Celal Kılıçdaroğlu adına açılan Twitter hesabına yönelik dava açan avukat Fidel Okan, Twitter hesabından bir video yayınladı. Videoda Celal Kılıçdaroğlu, iki kişinin kendisine ev, araba ve para gibi şeyler vereceklerini söyleyerek bazı isteklerde bulunduğunu söylüyor.

— Fidel OKAN (@FidelOKAN) October 1, 2017

celal kılıçdaroğlu