"Celal Kılıçdaroğlu" hesabı askıya alındı

Twitter'daki "Celal Kılıçdaroğlu" isimli hesabın kullanıcısına yönelik olarak avukat Fidel Okan tarafından dava açıldı. Davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu savunma yaptı. Celal Kılıçdaroğlu, kendisinin hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını söyledi. Celal Kılıçdaroğlu ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek sosyal paylaşım sitesinde hesap açan ve resmini kullanan şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Avukat Fidel Okan, Celal Kılıçdaroğlu'nun savunmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Celal Kılıçdaroğlu'nun olayla ilgili olarak alınan savunmasında özetle; "Fidel Okan isimli şahsı tanımadığını, kendisinin hiçbir sosyal medya hesabının bulunmadığını, adına çok sayıda Twitter ve benzeri birçok hesap açılmış olduğunu, Fidel Okan isimli şahsa Facebook üzerinden yapılan yazışmaların kendisine ait olmadığını, hesapların bilgisi dışında açılmış olduğunu, kendisinin de sosyal paylaşım sitesinde hesap açan ve resmini kullanan şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği" belirtildi.

Askıya alındığı görülen söz konusu hesaptan Celal Kılıçdaroğlu'na ait görüntülü mesajlar da paylaşılıyordu.

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