Celal Talabani komada!

Talabani'nin ofisi, 6. Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani'nin komaya girdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KBY Genel Sekreteri Celal Talabani'nin sağlık kontrolü ve devam eden tedavisi nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'e gittiği bildirilmişti.

Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye dönmüştü.

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