'Türk çeliğini tanıtmak için aday olduk'

Çelik İhracatçıları Birliği'nde 26 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Adnan Aslan, Türk çeliğini dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.

Bu konuda sektörün desteğini de almak istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydetti. Aslan, "Ben ve kuracağımız yönetim kurulu olarak şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 85’ini gerçekleştiriyoruz. Borusan, Erdemir, İÇDAŞ, Diler Çelik, Kroman, Erciyes Boru, Çolakoğlu ve Çetin Cıvata gibi sektörün önde gelen firmaları olarak bir araya geldik" diye konuştu.

'Sektörün içindeyiz, sorunlarını çok iyi biliyoruz'

Sektör olarak 2017 yılında 70’ten fazla ülkeye, 11,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aslan, "2018 hedefimiz 13,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek" dedi. Sektörde yaşanılan sorunları hep beraber çözeceklerini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Başkanlığı kazanırsak, Avrupa’nın Türk çeliğine soruşturma başlatması gibi birçok sektörel sorunu çözmek için, Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile var gücümüzle çalışacağız. Türk çeliği ve ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarım sektörün tam içindeyiz, sektörün kendisiyiz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Desteğini aldığımız birçok STK var. Türk sanayisine, Türk ihracatına katkı sağlamak için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız."

'Biz bir aileyiz, hep birlikte başarabiliriz'

İhracatçılar olarak çözümlere odaklanmak gerektiğini belirten Aslan, "Önümüzdeki engelleri kaldırırsak, başarıya kolaylıkla ulaşabiliriz. Sektörü kucaklayıcı bir yapıda olacağız. Herkesi dinleyecek, yardımcı olacağız. Sektöre katma değer katacak, ihracat rakamımızı yukarılara çıkararak ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız. Biz bir aileyiz, hep birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.