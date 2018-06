Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekili adayı Ramazan Çırak'ın seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran'ın demokrasi bayramı olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan Çelik, "Bu bizim bin yıllık devlet hayatımızda bir ilkti. Şimdi, Türkiye'ye daha büyük hizmetlerin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, dünyada karşımızdaki şer şebekelerinin daha çabuk susturulmasına yol açacak." dedi.

Çelik, "Bütün arkadaşlarımız oradaydı. Sizlerin çalışmaları sayesinde AK Parti çok güçlü. Burası AK Parti'nin kalelerinden ama çok daha güçlü olmalıyız. Niye? Cumhurbaşkanımızın alacağı her oy, dünyada karşımızdaki şer şebekelerinin daha çabuk susturulmasına yol açacak. Cumhurbaşkanımıza güçlü bir şekilde vereceğimiz her oy, AK Parti adaylarına vereceğimiz her güçlü oy, sonuç olarak Türkiye'nin içinde ve dünyada, ülkemizden yana olanların, milletimizin hayrını isteyenlerin daha çok sevinmesine yol açacak. Cumhurbaşkanımızın sandıktan güçlü bir şekilde çıkması durumunda, gözünüzün önüne şunu getirin, kimler üzülecekler? Türkiye'nin hayrını, iyiliğini, büyümesini, güçlenmesini istemeyenler üzülecekler. Ama dünyanın her tarafındaki mazlumlar, milletimizi sevenler sevinecekler." ifadelerini kullandı.

"16 SENEDE 100-200 YILLIK YOL YÜRÜDÜK"

Bakan Ömer Çelik, yeni dönemde Türkiye'de daha dinamik ve kuvvetli işlere imza atacaklarını bildirdi.AK Parti iktidarları döneminde çok önemli işlere imza attıklarına işaret eden Çelik, "Son 16 sene içerisinde 100-200 yıllık yol yürüdük. Geçmişte 20-30 ve 50 yılda yapılmayan işleri, 6 ayda, 1-2 senede yaptık. Bundan çok daha fazlasını yapabileceğimiz bir enerjiye ve dinamiğe sahibiz. Aynı zamanda da böyle bir sisteme geçiyoruz." dedi.

Çelik, 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve milletvekili adaylarının sandıklardan çok güçlü bir şekilde çıkması durumunda, Türkiye'de demokrasi bayramı yaşanmasının yanı sıra Filistin'de, Arakan'da, Somali'de ve şehitliklerinin bulunduğu her yerde bayram kutlanacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜK"

Çelik, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Türkiye aleyhine konuşanlar 24 Haziran'dan sonra göreceksiniz, Türkiye'den ilk randevu isteyenler olacaklar. İlk önce onlar gelmek isteyecek. Ülkemize, milletimize, devletimize güveneceğiz. Birlik ve dirlik içerisinde olmamız lazım. Bu çocukların geleceği için, bu ülkeyi daha iyi noktalara getirmek için yapmamız gerekenleri fazlasıyla gerçekleştirmemiz lazım."