Çelik: Hadid, toplu taşıma mı kullanıyor?

Tutmayın! Kadınlar ‘yayılıyor’

Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı’nın haberine göre, herkese açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında bacaklarını yayarak oturan erkeklere tepki olarak ortaya çıkan ‘Kadınlar yayılıyor’ hareketi, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Bella Hadid, Emily Ratajkowski ve Kaia Gerber gibi ünlü feministler, harekete destek vermek için sosyal medya hesaplarından ‘yayılırken’ çekilmiş pozlarını paylaştı.

Dikkat çeken harekete, Türkiye’deki ünlü isimlerden de destek geldi:



Burcu Kara: Rahatlık adı altında yaşlılara, kadınlara ve çocuklara rahatsızlık vermek haksızlık. Karşıdan kendine bakabilmek lazım. Bu yöndeki kampanyaları destekliyorum.

Nilgün Belgün: Ne yazık ki dünyanın pek çok ülkesinde “Yayılarak oturma” şeklinde mesajlar verilmek durumunda kalınıyor. Birkaç yıl önce Türkiye’de de ‘bacaklarınıtopla’ ve ‘yerimiişgaletme’ etiketleriyle kampanyalar başlatılmıştı. Yayılarak oturmak hiç hoş bir şey değil. Küstahça bir davranış.

Nefise Karatay: Son derece yakışıksız. Bu tarz bir girişimde bulunan her erkeğin empati kurması gerekiyor. Erkekler, yayılarak oturmayı hakmış gibi görüyor.



Kampanyaya destek veren isimler arasında, Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk da bulunuyor.

‘Erkeğin güç göstergesi’

Avukat Hülya Gülbahar: Erkeklerin otobüslerde, metrolarda bu kadar rahat oturması, toplumsal hayatın her alanındaki güç gösterilerinin bir örneği. ‘Kadınlar yayılıyor’ hareketi, kamusal alandaki üstünlük taslama iddiasının boş olduğunu gösteren anlamlı bir eylem olmuş. Aynı zamanda ‘pembe otobüs’, kadınlara özel vagon uygulamalarına karşı çok anlamlı bir cevap.

‘Farkındalık sağlayacaktır’

Avukat Aydeniz Tuskan: Erkekler oturmalarına, kalkmalarına, kıyafetlerine dikkat etmezken, kadınlar kısa giyinip bacağını açarak oturunca kadının oturuşu tahrik unsuru oluyor. ‘Kadınlar yayılıyor’ hareketi, toplumda duyarlılık, erkekler arasında farkındalık sağlamak adına çok önemli bir hareket.

‘Etkileyici bir kampanya’

Mor Çatı Kadın Sığınağı kurucularından Avukat Canan Arın: Kadın ve erkeğin eşit olduğu bilincini erkeklere ilkokuldan itibaren yani çocuk yaşlardayken vermek gerekiyor. Erkeğin fıtratında eşitlik olmadığı zihniyeti maalesef bu hareketlere mecbur bırakıyor. Çünkü bir başka türlü laf anlatmak mümkün değil. Bu hareketle erkeğin oturuşuyla alay eden, onu taklit eden fotoğraflar var. Son derece etkileyici bir kampanya.



'Hadid, toplu taşıma mı kullanıyor?’

Çelik: ‘Yayılarak oturma’ şeklindeki paylaşımları asıl düşüncelerden kaçmak için bir mastürbasyon yöntemi olduğunu düşünüyorum. Bunlarla vakit kaybetmemek lazım. Tüm dünya bütün sıkıntılarını çözdü de tek derdimiz erkeklerin yayılarak oturması mı şimdi? Bu kampanyaya destek veren isimlerden Bella Hadid toplu taşımayı mı kullanıyor? Hayır.

Çelik

Bella Hadid