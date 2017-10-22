Çelik: Sosis satan adamla bir değilim! Ben sanatçıyım

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Az önce kuaförde bıyıklarımı düzelttirdim. Geldim burada seninle sohbet ediyorum güzel güzel. Nasıl aynıyız biz? O zaman bu şarkıları buyursunlar onlar yapsın. Bana ne gerek var ki o zaman? Kendi kıymetimi bilmek zorundayım. Benim bir duruşum, bakış açım var. Bu kibir değil asla. Kendinin kıymetini bilmek.