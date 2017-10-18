Çelik'ten vize çıkışı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi Çelik’i de vurdu. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Chicago’da 29 Ekim’de vereceği konseri iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalan Çelik, “İlgililere yalvarıyorum, lütfen bize yardımcı olsunlar” dedi.

"UYKULARIM KAÇTI"

Aylardır konsere hazırlandıklarını belirten şarkıcı, “10 konserlik turnenin hayalini kuruyorduk. Şimdi ne karar çıkacak diye uykularım kaçtı. Oraya gitmemiz lazım” diye konuştu.

Çelik