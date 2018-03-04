‘Çelikte Türkiye ile birlikteyiz’

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına, dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de ABD’ye misilleme yapabileceklerinin sinyalini verdi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB’nin HarleyDavidson motosiklet, bourbon viski ve Levi’s kot pantolonları gibi Amerikan ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi koymaya hazırlandığını duyurdu. AB’nin kuracağı bir koalisyon ile ABD’ye karşı Dünya Ticaret Örgütü mahkemesinde dava açmasının mümkün olduğunu söyleyen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB’nin ticaret politikasından sorumlu Jyrki Katainen ise bu ittifak içinde Türkiye, Japonya, Kanada ve Meksika’nın olabileceğini belirtti.



Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, Trump’ın söylemlerini gerçeğe dönüştürmesi halinde bir ticaret savaşının başlayabileceğini belirtti. ABD’nin planlarının kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Azevedo, “Ticaret savaşı kimsenin çıkarına değildir” dedi.

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