La Liga 18. hafta maçında Real Madrid, Celta Vigo'ya konuk oldu. Ev sahibi, 33'te Wass ile öne geçti. Bale, 36 ve 38'de attığı gollerle skoru Real Madrid lehine çevirdi. 72'de Celta Vigo'dan Iago Aspas, penaltı atışından faydalanamadı. 82'de sahneye çıkan Maxi Gomez, skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, 32 puanla 4. sırada yer buldu ve zirvedeki Barcelona'nın 16 puan gerisine düştü. Celta Vigo ise 22 puanla 14. sırada yer aldı.