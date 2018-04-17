İspanya Ligi 33. haftanın ilk maçı bu akşam oynanacak. Haftanın ilk karşılaşmasında 43 puanla 9. sırada olan Celta Vigo, evinde 82 puanla lider durumda olan Barcelona'yı konuk edecek. Barcelona ligi lider bitirmek isterken, Celta Vigo ise üst sıralarda bitirmek için tüm kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinden Celta Vigo - Barcelona maçı hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki Celta Vigo - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

CELTA VİGO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Ligi 33. haftanın açılış maçında Juan Carlos Unzue yönetimindeki Celta Vigo, evinde Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona'yı konuk edecek. Estadio de Balaidos stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Maçın hakemliğini İspanyol hakem Fernandez Borbalan yapacak. Karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA İSTATİSLİKLER

2014/15 sezonundan bu yana Barcelona'yı en fazla yenen takım Celta (üç).

Evinde Barcelona'yı konuk ettiği son iki lig maçını dörder gol atarak kazanan Celta, ondan önceki beş karşılaşmada galip gelememişti (1B 4M).

Evinde yedi maçtır yenilmeyen Celta (4G 3B), Unzue yönetiminde en uzun serisini yaşıyor.

Deplasmanda 19 maçtır kaybetmeyen Barcelona (14G 5B), bu karşılaşmaların hepsinde gol attı ve 10'unda kalesini gole kapattı.

Bu sezon La Liga'da ilk golü attığı maçlarda Celta''dan (17) daha fazla puan toplayan tek takım Real Sociedad (20). Barcelona ise ilk golü yediği maçlarda en çok puan toplayan ekip (17).

Iago Aspas, Barcelona'ya karşı forma giydiği son dört lig maçında altı gole katkı sağladı (dört gol ve iki asist).

Lionel Messi, Celta'ya karşı forma giydiği son dört lig maçında dokuz gole katkıda bulundu (dört gol ve beş asist).

SAKAT/CEZALI DURUMU

Celta Vigo: Hugo Mallo (cezalı), Pablo Hernandez (cezalı)

Barcelona: Andres İniesta (sakat), Gerard Pique (sakat), Ivan Rakitic (sakat), Sergio Busquets (sakat)