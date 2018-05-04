Celta Vigo - Deportivo La Coruna maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Celta Vigo, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Deportivo La Coruna takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 45 puanlı Celta Vigo 11. sırada bulunuyor, Deportivo La Coruna 28 puana sahip ve 18. sırada. Celta Vigo son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo La Coruna, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 126 kodlu maçı oynayanlar; Celta Vigo galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Deportivo La Coruna galibiyet oranı 4.60. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Celta Vigo son haftadaki Athletic Bilbao müsabasında 2-1 yenildi.

Deportivo La Coruna ise Osasuna karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Celta Vigo, 29 gol attı ve 20 gol yedi.

Deportivo La Coruna, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo La Coruna 14 kez gol sevinci yaşadı, 40 kez topu ağlarında gördü.