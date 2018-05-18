Celta Vigo - Levante maçı istatistikleri

İspanya Primera Lig maçında Celta Vigo ile Levante, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. Celta Vigo 46 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Levante 46 puanda ve 15. sırada. Celta Vigo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Levante son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 189. İddaa'da Celta Vigo kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Levante kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Celta Vigo son hafta oynanan Atletico Madrid maçında 2-0 yenildi.

Levante, Rayo Vallecano karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Celta Vigo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Celta Vigo, kendi sahasında 30 gol attı, 21 gol yedi.

Levante ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Levante, 17 gol atarken 26 gol yedi.