Celta Vigo - Levante rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Celta Vigo ile Levante, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Celta Vigo 46 puanla 13. sırada, Levante 46 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Levante, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 189 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Celta Vigo kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Levante sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Celta Vigo son haftadaki Atletico Madrid müsabasında 2-0 yenildi.

Levante ise Rayo Vallecano maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Celta Vigo, 30 gol attı ve 21 gol yedi.

Levante, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Levante, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.