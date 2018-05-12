Celtic - Aberdeen rakamlar

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında Celtic ile Aberdeen, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. Ev sahibi Celtic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Aberdeen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Celtic kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Aberdeen kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Celtic son hafta oynanan Hamilton maçında 1-2 kazandı.

Aberdeen, Hearts karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Aberdeen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Aberdeen, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.