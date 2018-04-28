Celtic - Glasgow Rangers karşılaşma önü

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Celtic, 29 Nisan 2018 Pazar günü Glasgow Rangers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Celtic son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Glasgow Rangers, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 447. İddaa'da Celtic kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Glasgow Rangers kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Celtic son haftadaki Glasgow Rangers müsabasında 4-0 kazandı.

Glasgow Rangers ise Celtic maçında 4-0 yenildi.