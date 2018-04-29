Celtic - Glasgow Rangers karşılaşma önü

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında Celtic ile Glasgow Rangers, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Ev sahibi Celtic, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Glasgow Rangers, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 447 kodlu maçı oynayanlar; Celtic galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Glasgow Rangers galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Celtic son hafta oynanan Glasgow Rangers maçında 4-0 kazandı.

Glasgow Rangers ise Celtic maçında 4-0 yenildi.