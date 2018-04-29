İskoçya Premier Ligi'nde şampiyon değişmedi.

Glasgow derbisi Old Firm'de iki ezeli rakip Celtic ile Rangers karşı karşıya geldiler. Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı evinde 5-0 mağlup edip bitime üç hafta kala İskoçya Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic, bu şampiyonlukla birlikte İskoçya'daki 49. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Dünyada en üst seviye ligde Celtic'ten daha fazla şampiyon olmayı başarabilen tek takım var o da Glasgow Rangers. 54 şampiyonluğu bulunan Rangers, ezeli rakibinin bu alanda önünde yer alıyor.