Celtic'den ABD'ye tepki geldi...

İskoç devi Celtic’in taraftarları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü kabul edeceklerini açıklamasının ardından Filistin’e destek olmak amacıyla pankart açtı.

Ligde Hibernian ile deplasmanda 2-2 berabere tamamlanan mücadelede açılan pankartta “ Kudüs, Filistin’indir” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte Trump hakkında küfür içerikli farklı bir pankart da açıldı.