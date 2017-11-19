Celtics'in bileği bükülmüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 110-99 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Hawks'ı 110-99 mağlup ederek art arda 15. galibiyetini aldı.
Celtics'te Kyrie Irving 30, Jaylen Brown 27, Jayson Tatum ve Marcus Morris 14'er sayı attı.
Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ta Dennis Schroder'in 23, Kent Bazemore'un 19, John Collins'in 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Ersan İlyasova forma giymedi.
WARRIORS, 76ERS ENGELİNİ AŞTI
Son şampiyon Golden State Warriors, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 124-116 mağlup etti.
Üçüncü çeyrekte rakibine 47-15'lik üstünlük kurarak bu sezon 12. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 35, Kevin Durant 27, Klay Thompson 17 sayı üretti.
Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Philadelphia'da Ben Simmons 23, Joel Embiid 21, Robert Covington ve JJ Redick 20'şer sayı buldu. Ev sahibi takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.
LİDER ROCKETS DOLUDİZGİN
Batı Konferansı lideri Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 105-83'lük skorla geçti.
FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada Rockets'a sezonun 13. galibiyetini getiren isim, 29 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele eden James Harden oldu. Konuk ekipte Chris Paul ve Clint Capela 17'şer sayıyla oynadı.
Arka arkaya 4. olmak üzere 8. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta Chandler Parsons 17, JaMychal Green ve Marc Gasol 15'er sayı kaydetti. NBA'e 6 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 102-87
Orlando Magic-Utah Jazz: 85-125
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 99-110
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 116-124
Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 83-105
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 111-79
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 102-90
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.