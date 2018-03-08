Cadde'nin haberine göre, Cem Belevi, menajeriyle birlikte görüntülendiği alışveriş merkezinde aranjör Ozan Çolakoğlu ile görüşmeye geldiğini söyledi.

Başarılı şarkıcı, "Ozan Bey ile toplantı yapmaya geldik. Nisan ayında yeni single parçamı piyasaya çıkartmayı düşünüyorum. Eylül ayı gibi de albüm çıkmış olur. Albüm 10 parçadan oluşuyor, sürpriz bir de düet görebilirsiniz. Single ve albüm ismi şimdilik sürpriz olsun arkadaşlar" açıklamasında bulundu.