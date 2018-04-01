Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, turnuvanın tek erkekler finalinde Sırp Marko Miladinovic ile karşılaştı.

Yarı finalde Marsel İlhan'ı geçen turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Cem, Sırp rakibi karşısında korttan 2-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrıldı. Üçüncü tekler zaferine ulaşan Cem, Ocak 2017'den beri süren şampiyonluk hasretini de dindirdi. Milli tenisçi, çiftler kategorisinde de partneri Anıl Yüksel ile şampiyon oldu.

Türkiye'nin Davis Kupası ekibinde yer alan Cem ile Anıl, çiftler finalinde Ukraynalı Olexiy Kolisnyk-Oleg Prihodko ikilisiyle mücadele etti. 62 dakika süren maçı 4-6, 6-2 ve 10-7'lik skorla kazanan Cem-Anıl çifti, mutlu sona ulaştı. Cem haftayı iki kupayla kapatırken, Anıl bu sezonki ilk zaferinin sevincini yaşadı.