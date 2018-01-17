HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Karaca, babasının anısını yaşatmak ve şarkılarını gençlerle buluşturmak amacıyla aralarında Teoman, Sıla ve Şevket Çoruh’un da bulunduğu sanatçılarla birlikte bir Cem Karaca albümü hazırladıklarını söyledi.

Babasının son eşi İlkim Karaca’yla davalık olan ve merhum sanatçının, babası olduğunu hukuksal olarak ispatlamak durumunda kalan Karaca soru üzerine İlkim Karaca ile görüşmediklerini belirtip ekledi: “Babamın telif haklarında 3/4 pay benim, kalan hisse onun. Telif haklarını iki ayrı şirket takip ediyor. Onu bir daha görmemek için bu anlaşmayı yaptım.”

Emrah Karaca

cem karaca