Almanya'nın Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından bir programa konuk olan Cem Özdemir'in, Almaya Milli Takımı'nın Türkiye yüzünden elendiği iddiası tepki topladı.
Özdemir'in "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar" şeklindeki açıklamasına Tokat’taki köyünden tepki geldi. Pazar ilçesine bağlı Kaledere köyünde yaşayan Yaşar Sağlam, "Cem Özdemir’in açıklamalarını kınıyorum. Bizim iki futbolcuyu göstererek Cumhurbaşkanımızı karaladığı için ona yazıklar olsun. Mademki Türkiyeyi Türk vatandaşını istemiyor. Biz de onu istemiyoruz" dedi.
Köylülerden Özcan Bay ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatanın dilini keseriz. Cumhurbaşkanımıza Cem Özdemir gibiler yanaşamaz da, laf da söyleyemez. Almanya’da bir milletvekili olmayla kimse CemÖzdemir'i kale almaz. Cumhurbaşkanımıza laf söyleyenin dilini keseriz. Türkiye peşinde aslan liderimin. Allah’ım ona uzun ömürler versin, dualarımız onunla" diye konuştu.
Köy halkından Ahmet Mağcit ise Cem Özdemir'in kendi başarısızlıklarını Tayyip Erdoğan'a mal etmeye çalıştığını ileri sürerek, " Recep Tayyip Erdoğan çok başarılı bir insan. Bu köyün tamamı Erdoğan'ı çok sever, her zaman içinde desteklemiştir. Cem Özdemir'i ise Ermeni yasa tasarısı teklif ettiğinden dolayı bu köy halkı ondan nefret eder. Hayatı boyunca belki bu köye bir defa gelmiştir. Kendisi burası doğumlu değildir Almanya doğumludur. Türkiye’nin kalkınmasını çekemedikleri için iftiralarla Tayyip Erdoğan’ı suçlamaya çalışıyorlar. Halkın artık neyin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.
Cem Özdemir’in baba ocağı Kaledere köyü Pazar ilçesine 15, Tokat’a 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kafkasya’dan göç eden Çerkez kökenliler oluşturduğu köyde yaklaşık 35 hane bulunuyor. 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde 125 seçmenden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 114, Muharrem İnce 3, Meral Akşener 6, Nurettin Demirtaş’a ise 1 oy çıktı. Cem Özdemir, 2016 yılında Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar tarafından hemşehrilikten ihraç edilmişti.
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