Bir şişmanlayıp bir zayıflayan Cem Yılmaz, yaz sezonuna hazır! Geçtiğimiz yıl tatilde çekilen yandaki fotoğrafı tekrar vermek istemeyen ünlü komedyen sıkı bir diyetle 12 kilo zayıfladı.
DİYETİSYENE GİTTİ
Cem yılmadı, eridi bitti! Son yıllarda aldığı kilolarla başı dertte olan komedyen, ‘Arif V 216’nın hazırlık ve çekim sürecindeki stresin etkisiyle bu sefer 90 kiloya kadar çıkmıştı. Filmin vizyona girmesinin ardından diyetisyenin yolunu tutan Yılmaz, adeta yemeden içmeden kesildi. Sıkı bir diyete giren ünlü komedyen kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.
ERKENDEN UYUDU...
Diyete uygun beslenme programına başlayan komedyen, geç yatmanın kilo vermede en büyük problem olduğunu görünce uyku sistemini düzenledi. Evindeki spor salonuyla yetinmeyerek Belgrad Ormanı’nda düzenli yürüyüşe başladı. Her yere otomobille gitme alışkanlığını bırakıp bisiklet alarak pedal çevirmeye başladı. Yılmaz, bu sayede 3 ayda 12 kilo verdi.
Cem Yılmaz’ın DasDas Sahne’deki galada gazetecilere verdiği keyifli pozu, eski agresif günlerinden çok uzaktı.
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