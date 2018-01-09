Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Seda Bakan ve Özkan Uğur'un paylaştığı 'Arif V 216' ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek rekora imza attı. Hafta sonu kapalı gişe oynayan film Türk Sinema tarihinde en iyi Ocak ayı açılışını yaptı.

Toplam 9 milyon dolara (34 milyon TL) mal olan filmin hasılatı 18 milyon 478 bin lira. Cem Yılmaz böylelikle kendi rekorunu da kırdı.



Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip eden Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu.

Filmle ilgili olarak izleyiciye teşekkür eden Cem Yılmaz Twitter hesabından şunları yazdı: ''Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Filme küçük bir eleştiri de müsaade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım ArifV216 da o güzel filmlerden biri artık! Var olun''

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 8, 2018

ozan güven

cem yılmaz

Arif V 216

Arif v 216 fragman

Arif V 216 gala

Arif v 216 ne zaman çıkacak

arif v 216 ne zaman vizyona giriyor