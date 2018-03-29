Cadde'nin haberine göre, çıkışta muhabirlerin kendisini takip ettiğini fark eden Cem Yılmaz, Baltalimanı’nda aracını durdurdu. Muhabirlere “Arkadaşım bizi niye takip ediyorsunuz? Amacınız ne?” diye tepki gösterdi.



Daha sonra ünlü komedyen, son sürat Etiler’deki evinin yolunu tuttu.

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