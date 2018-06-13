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Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, Komedyen, ilk olarak oyuncunun kızı Deren Talu’yu sinema projesinde oynatma sözü verdi. Yılmaz daha sonra, çiçeği burnundaki aşkı Samyeli’yle, 9 milyon TL’ye satın aldığı Samatya isimli teknesiyle mavi tura çıktı.