Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu ile tatilde

Posta’nın haberine göre, Cem Yılmaz, 31 Aralık 2013’te boşandığı eşi Ahu Yağtu ve oğulları Kemal ile birlikte Barcelona’ya gitti.



Çiftin bu hareketi ‘Ayrılsa da beraberler’ yorumlarına neden oldu. Oğulları Kemal, eksi eşlerin en özel ve en önemli ortak noktaları.



Oğulları için sık sık bir araya gelen çift geçen yaz hep birlikte komedyenin Bodrum'daki evinde tatil yapmıştı.



Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz iş anlamında da ortak projelerde bir araya geliyor. Cem Yılmaz yeni filmi Arif ve 216'da eski eşine rol vermiş ve ikili filmin her aşamasında birlikte çokça zaman geçirmişti.

cem yılmaz

Ahu Yağtu