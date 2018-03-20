HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, pahalı motosiklet ve otomobilleriyle ünlü komedyen Cem Yılmaz, artık yakın mesafelere yeni aldığı elektrikli bisikletle giderek form tutuyor.



Lüks bisikletiyle Etiler’de görüntülenen Yılmaz, gazetecileri fark edince pedala yüklenip uzaklaştı.



Yılmaz’ın 10 bin TL değerindeki şehir ve off-road kullanıma uygun kalın tekerli elektrikli bisikleti, dolu bataryayla pedal çevirmeden 35 km, pedal takviyesiyle 130 km menzile ulaşabiliyor.

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