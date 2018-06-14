Cem Yılmaz ile Defne Samyeli aşkı tam gaz sürüyor

Geçtiğimiz kış özel bir spor hocası tutup form yakalayan komedyen Cem Yılmaz, tatilde de tedbiri elden bırakmıyor. Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ile organik ürünler satan bir marketten çıkarken objektiflere takıldı