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Komedyenin Ahu Yağtu'dan Kemal adında bir çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Özge Sabuncu ile bir dargın bir barışık olan Yılmaz, bu ilişkiye nokta koydu. Ünlü komedyen şimdilerde ise oyuncu ve spiker Defne Samyeli ile aşk yaşıyor. Yılbaşı gecesinde ikili aynı programa katıldı.