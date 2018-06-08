Cem Yılmaz sanat hayatındaki başarısı kadar yıllardır yaşadığı medyatik ilişkilerle de geündeme geliyor. Cansu Dere, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Ayşe Hatun Önal ile aşk yaşadı. Şimdilerse Defne Samyeli ile birlikte...
Komedyenin Ahu Yağtu'dan Kemal adında bir çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Özge Sabuncu ile bir dargın bir barışık olan Yılmaz, bu ilişkiye nokta koydu. Ünlü komedyen şimdilerde ise oyuncu ve spiker Defne Samyeli ile aşk yaşıyor. Yılbaşı gecesinde ikili aynı programa katıldı.
Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Yılmaz ve Samyeli tanışmaları da o günlere dayanıyor.
Programdan bir süre sonra ise Instagram'da birbirini takip etmeye başlayan ikili hakkında hemen aşk dedikoduları çıktı. Taraflar bu konu hakkında açıklama yapmadılar.
Ancak Nisan ayının ilk günlerinde Defne Samyeli'nin otomobili Cem Yılmaz'ın evinin önünde objektiflere takıldı.
Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli’nin aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.
Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli’yi evinde misafir etti. Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, “Görüntü istemiyorum” dediği öğrenildi. Ertesi sabah evden çıkan ikili gazetecileri karşılarında görünce küçük bir şok yaşadı.
Cem Yılmaz’ın ardından evden ayrılan ve panik nedeniyle otoparktan çıkarken park halinde bir otomobile çarpan Defne Samyeli, “Cem Bey’le beraber misiniz?” sorusuna, “Arkadaşlar, komik oluyorsunuz” diye yanıt verdi. İkiliye Ozan Güven ve sevgilisi Ece Önen eşlik etmişti.
Yılmaz, gazetecilere yakalanmamak için cipini otoparktan çıkarttırıp Samyeli’nin spor otomobilini park ettirmişti. İlerleyen saatlerde Güven ve sevgilisi evden ayrılırken Samyeli, Yılmaz’da sabahlamıştı. İkili şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.