Posta'nın haberine göre; Bir darılıp bir barışan aşıklar 2 hafta önce yine ayrılmıştı. Nedeni; Cem Yılmaz’ın 2008’de flört ettiği Lal Ledeoğlu ile Çeşme’de yeniden yakınlaşması gösterilmişti. Özge Sabuncu, Cem Yılmaz’ı Instagram’dan silmişti.



ÖNCE KULÜP SONRA EV



Ama kriz çok uzun sürmedi. Buzlar eridi. Cem Yılmaz vazgeçemediği aşkına zeytin dalı uzattı. Önceki akşam Özge Sabuncu ile buluşup barıştı. Yemek yedikten sonra Emirgan’daki bir kulübe geçip 7 saat boyunca eğlendiler. Gece yarısı kulüpten çıkan sevgililer, Cem Yılmaz’ın Levent’teki evine gitti.

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