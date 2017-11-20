Cem Yılmaz'ın neşesi yerinde

Cadde’nin haberine göre, yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş yapan Cem Yılmaz, alışveriş sonrası herkesle tek tek fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.



Neşeli ve keyifli haliyle dikkati çeken başarılı oyuncu, fotoğrafı çekileceği anda, "Dur bir dakika poz veriyorum" diyerek herkesi güldürdü.



Yılmaz, yaklaşık iki saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

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