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"DAHA HAREKETLİYİM"

Cem Yılmaz ise “40 yıl daha çalışırım” dediği hocasını hakkında şunları söyledi: “Sami ile Ocak’tan bu yana spor yapıyoruz. Senaryo yazarken farkından olmadan sağlıksız besleniyordum. Artık eski kilolara dönmemeye çalışıyorum. Bu süreç kolay değil ama zor da değil. Eskisine göre daha hareketli ve sağlıklıyım.”