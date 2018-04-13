Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, Mansur Ark'ın şarkısıyla dans etti. Yılmaz, o anların videosunu sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Cem Yılmaz'ın "Mansur Ark geri döndü!" notuyla paylaştığı video yaklaşık 1 milyon kez izlendi.