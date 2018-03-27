Cem Yılmaz, Etiler’deki kuaför çıkışı objektiflere takıldı. Saç tıraşı olan ünlü komedyen, muhabirleri fark edince, “Dan dan dan, yürüyordu” diye mırıldandı. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, keyifli olduğu görülen Yılmaz, 9 haftada 4 milyon 941 bin kişinin izlediği filmi ‘Arif V 216’nın gişesinden memnun olduğunu söyledi.

Gişe rekabetinde sürekli kıyaslandığı Şahan Gökbakar’ın 602 bin izleyiciyle en az izlenen filmi olan ‘Kayhan’la ilgili sorular üzerine gerilen komedyen, “Şahan’ın filmini izlemedim” deyip yoluna devam etti.