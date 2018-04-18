Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Cemal Özgörkey, kulübün 26 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Özgörkey, yaptığı yazılı açıklamada, camiadan gelen çağrılar çerçevesinde seçimde aday olup olmama konusunda düşünmek için daha önce zaman istediğini belirterek, "Arkadaşlarım ve camiamızın saygın isimleriyle yaptığım görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde bu dönem adaylığımın uygun olmayacağı kanaatine vardım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da öncelikli ihtiyacın ortak bir akıl oluşturmak olduğunu vurgulayan Özgörkey, şunları kaydetti:

"Bu süreçte camianın ileri gelenleri ile yaptığım görüşmelerde, hep bunun altını çizdim. Galatasaray'ın kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarının çözümü, geniş tabanlı, güçlü, kararlı bir konsensüs yönetiminde yatmaktadır. Bu dönemde benim aday olmam, sorunlara çare olmaktan ziyade, camiamızın sorunlarının tam olarak anlaşılmasını erteleyecektir. Bu konuyla ilgili ciddi endişe taşımaktayım. Galatasaray'ın başkanlık yarışıyla kaybedecek vakti ne yazık ki yoktur. Mayıs ayında yapılacak genel kurulda bu anlayışa sahip her oluşumu destekleyeceğimi ifade ederim. Bu vesileyle, tüm camiamızı, kulübümüzü ve şirketlerini, sorunlarından tamamen arındıracak, geniş tabanlı, güçlü bir yönetimi oluşturmaya davet ediyorum."