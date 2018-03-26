Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı divan kurulu üyesi Ali Fatinoğlu, adaylık niyetlerini duyururken, Galatasaray'da bu yönde irade ortaya koyan son isim ise eski yöneticilerden Cemal Özgörkey oldu.

Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde 2008-2010 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yapan Özgörkey'in ismi, daha önceki genel kurullar öncesi de başkan adayı olacağı şeklinde basına yansırken, sonrasında bu durum gerçekleşmemişti.

ÖZGÖRKEY: ÇALIŞMALARA BAŞLADIM

Cemal Özgörkey, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayı olması yönünde kendisine talepler olduğunu ve bu isteklere olumlu yaklaştığını söyledi.

Özgörkey yaptığı açıklamada, "Başkan adaylığı yönünde birtakım çalışmalar içerisindeyim. Çalışmalara başladım." dedi.

Adaylığı konusunda Türkiye'nin çeşitli illerindeki Galatasaraylılarla bir araya geldiğini aktaran Özgörkey, "Başkan adayı olmam yönünde camiadan talepler var. Bunun üzerine de görüşmelere başladım. Tüm haftayı birtakım görüşmelerle geçireceğiz." diye konuştu.

Aday olup olmayacağı konusundaki kararını, gerçekleştireceği görüşmeleri tamamladıktan sonra vereceğine dikkati çeken Özgörkey, "Önümüzdeki hafta başında kararım kesinleşmiş olur. Bunu da duyuracağım. Ancak başkan adayı olmak için bir çalışma içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

CEMAL ÖZGÖRKEY KİMDİR?

1959 yılında İzmir'de doğan Cemal Özgörkey, orta öğrenimini İzmir Saint Joseph, liseyi 1979 yılında İstanbul Galatasaray Lisesinde tamamladıktan sonra ABD' ye giderek Atlanta'da Oglethorpe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünü bitirmiştir.

Özgörkey, 1997 yılından bu yana plastik, ambalaj ve meyve suyu konsantresi sektörlerinde faaliyet gösteren Özgörkey Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2009 yılından bu yana da meyve ve sebze suyu konsantresi sektörlerinde faaliyet gösteren Anadolu Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini sürdürmektedir.

2008-2010 tarihleri arası Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemal Özgörkey, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) kurucu üyeliği ve 1991-1996 tarihleri arasında da İzmir Atlıspor Kulübü Başkanlığını yürütmüştür.