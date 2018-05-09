İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Ramazan ayı boyunca farklı etkinliklerle müzikseverleri ağırlayacak.

AA'nın haberine göre bu kapsamda Veysel Dalsaldı ve Coşkun Karademir, "Mekteb-i İrfan" programıyla 17 Mayıs'ta sahne alırken, 24 Mayıs'ta "Aşksızlara Verme Öğüt" adlı programda ise sanatçılar Yunus Emre şiirlerini seslendirecek.

Genel sanat yönetmenliğini Murat Özer ve solistliğini Suat Güney'in üstlendiği Ayan Musiki Topluluğu, 26 Mayıs'ta "Sırr-ı Yunus" programıyla dinleyenlerin karşısına çıkacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu 31 Mayıs'ta Ramazan ilahileri seslendirecek, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek "Kerkük'ten Anadolu'ya İrfani Türküler" konserinde ise farklı coğrafyaların müzikleri aynı sahneye taşınacak.

Türk müziğinin usta ismi Ahmet Özhan ve tenor Berk Özbek ise "Yar ile" programıyla 8 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

RAMAZAN AYINDA İSTANBUL'DA GEZİLEBİLECEK YERLER