Ünlü şair Cemal Safi, yoğun bakım ünitesinde gördüğü KOAH tedavisinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yoğun bakımda tutulan Safi, dün akşam KOAH hastalığına yenik düştü ve 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Cemal Safi kimdir?

CEMAL SAFİ KİMDİR?

Cemal Safi, 15 Ekim 1938 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sakarya İlkokulu'nda başlayan Safi, Samsun Sanat Okulu'nun Torna Tesviye Bölümü'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara'ya ailesiyle birlikte taşınan Safi, 1971 yılına kadar sahibi oldukları Büyük Otel'de babasıyla birlikte çalıştı.

38 yaşından sonra şiirlerini yazmaya başlayan Safi, birçok şiire imza attı. İlk defa Orhan Gencebay tarafından bir şiiri bestelendi ve şarkı oldu. Daha sonrasında da 1989'da Zekai Tunca'nun bestelediği Rüyalarım Olmasa ve 1990'da Selçuk Tekay'ın bestelediği Vurgun, Yılın En Sevilen On Şarkısı kategorisinde birincilik ödüllerini aldı.

1990 yılında "Bu Gece Kalıyorum" adında şiir kaseti çıkardı. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri, Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. 2000 yılında "Sende Kalmış", 2002 yılında "Kıyamete Kırk Kala" ve 2008 yılında da "Ya Evde Yoksan" şiir kitapları yayımlandı.

Şairin bu güne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından 150 civarında şiiri bestelendi.

Safi, Türk Dil Kurumu tarafından, 2003 yılında yapılan Dil bayramında Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. 2004 yılında Mihai Eminescu adına düzenlenen Eminescu madalyası aldı. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi.

Cemal Safi, 17 Nisan Salı günü saat 20:00 civarında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şair, bir süredir yoğun bakım ünitesinde KOAH tedavisi görüyordu.

Cemal Safi'nin Bazı Şiirleri

Ya Evde Yoksan

İç Benim İçin

Ayşen

Vurgun

Tek Hece (Aşk)

Sende Kalmış

İmkansız (Rüyalarım Olmasa)

Aheste

Mecbur muyum Ben

Yeter Artık Daha Fazla Üzemezsin

Eskici

Git

Senden Sadece Beni Sevmeni İstiyorum

Telefonda Sen

Bırak Beni Gideyim

Kılavuzum Karga Çıktı Neyleyim

Gelin Birlik Olalım

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