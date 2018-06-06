Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Cemal Yanılmaz, hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, 84 yaşında vefat eden Cemal Yanılmaz'ın cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Konukluk mahallesinde toprağa verileceği belirtildi.

Açıklamada, Cemal Yanılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı dilendi.

1934 yılında Samsun'da dünyaya gelen Cemal Yanılmaz, Erzurum'da askerlik görevini yaparken güreşe başladı.

Cemal Yanılmaz, 1963 yılında serbest stilde dünya şampiyonu olarak kariyerinin en büyük başarısını elde etti. Eski milli güreşçi, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti.